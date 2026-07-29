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Криминал

Кражу из магазина почти семи литров алкоголя раскрыли полицейские в Брянске

2026, 29 июля 09:04
Кражу из магазина почти семи литров алкоголя раскрыли полицейские в Брянске
Источник фото

Кражу из магазина почти семи литров алкоголя раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился директор магазина на улице Фокина в Советском районе Брянска. При изучении записей с камер видеонаблюдения работники выявили четыре факта кражи крепкого алкоголя из торговой точки. Посетитель вынес почти семь литров коньяка и виски. Ущерб составил почти 13 тысяч рублей.

Правоохранители установили личность подозреваемого в кражах. 34-летний житель Брянска ранее не раз уже был судим. Мужчина признался,  что похищенный алкоголь он успел выпить.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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