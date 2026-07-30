Пассажир пострадал в ДТП в Почепском районе накануне

2026, 30 июля 14:33

Пассажир пострадал в ДТП в Почепском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Ранним утром 29 июля на 88‑м км автодороги федерального значения «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь» в Почепском районе произошла авария. 22‑летний водительне справился с управлением автомобилем Chevrolet. Иномарка съехала с дороги в кювет.

19‑летний пассажир автомобиля получил травмы. Его госпитализировали.

В момент ДТП водитель и пассажир не были пристёгнуты ремнём безопасности. Полицейские возбудили административное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия.