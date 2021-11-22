В квартире жителя Брянска нашли склад оружия, боеприпасов и взрывчатки

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по городу Брянску совместно сотрудниками регионального УФСБ России при участии бойцов управления Росгвардии задержали 47-летнего жителя областного центра. Его обвиняют в незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Как сообщает областное УМВД, в квартире брянца обнаружили предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием и боеприпасами, а также различные химические вещества.

Мужчина, уже имеющий судимость за незаконное хранение, переделку и изготовление оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, рассказал правоохранителям, что часть арсенала он собрал на раскопках в местах боевых действий времен Великой Отечественной войны.

Происхождение остальных запрещенных к свободному обороту предметов предстоит выяснить в ходе расследования.

Возбуждено уголовное дело. Владельца арсенала заключили под стражу.