В новой школе № 71 «Перспектива» в Брянске протекла крыша

После дождей на потолке появились мокрые пятна.

В новой школе № 71 «Перспектива» в результате термоусадки металлического короба вентиляции образовались микротрещины. Во время дождей произошло протекание крыши школы – в трех местах на потолке появились мокрые пятна.

«Подрядная организация в рамках гарантийного обслуживания оперативно ликвидировала причину, устранив протекание кровли», – прокомментировал ситуацию начальник городского управления образования Иван Потворов.

В мэрии Брянска также сообщили, что все городские детсады и школы получили тепло еще на прошлой неделе и сейчас отапливаются бесперебойно. Информацию о проблемах с подачей тепла в 71-ю школу Иван Потворов назвал не соответствующей действительности.