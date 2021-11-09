В Новозыбкове 22-летний водитель Kia насмерть сбил пенсионера

Пожилой мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

8 ноября около 10.05 на улице Коммунистической в Клинцах 22-летний водитель Kia Spectra сбил 69-летнего пенсионера. Автомобилист двигался от улицы Ленина. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Он погиб на месте.

Для определения состояния опьянения у погибшего взяли биологические образцы. По факту ДТП полицейские проводят проверку.