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В Новозыбкове 22-летний водитель Kia насмерть сбил пенсионера

2021, 09 ноября 11:30 Происшествия
В Новозыбкове 22-летний водитель Kia насмерть сбил пенсионера
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Пожилой мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

8 ноября около 10.05 на улице Коммунистической в Клинцах 22-летний водитель Kia Spectra сбил 69-летнего пенсионера. Автомобилист двигался от улицы Ленина. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Он погиб на месте.

Для определения состояния опьянения у погибшего взяли биологические образцы. По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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