В Новозыбкове на пожаре погиб мужчина

В Новозыбкове на пожаре в квартире погиб мужчина. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в городе Новозыбкове. На улице Первомайская загорелась квартира в многоэтажном доме.

На вызов оперативно прибыли три пожарных расчёта. Спасатели быстро справились с возгоранием.

В огне погиб мужчина В обстоятельствах происшествия разбираются следователи.