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В Новозыбкове поймали пьяного 20-летнего мопедиста без прав

2021, 23 ноября 15:00 Происшествия
В Новозыбкове поймали пьяного 20-летнего мопедиста без прав
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Молодому человеку грозит административный арест или крупный штраф.

22 ноября около 20.45 на улице Кооперативной в Новозыбкове сотрудники ГИБДД отстранили от управления 20-летнего водителя мопеда Racer с признаками опьянения. Молодой человек управлял мопедом без прав. При освидетельствовании показание прибора составило 0,728 мг/л.

Мопед поместили на штрафную стоянку. В отношении водителя полицейские составили административный протокол.

Ему грозит административный арест на срок до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.

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