В Новозыбковском районе спасатели вытащили из воды тонущих подростков

Происшествие на воде случилось 6 июля на реке Ипуть, в 15 метрах от берега.

Крик подростков услышали матросы-спасатели, которые дежурили на посту. Они вовремя пришли на помощь и спасли 18-летнюю девушку и 15-летнего парня. Когда их вытащили на берег, они были в сознании и от медицинской помощи отказались.

Подобный случай произошел 30 июня на том же месте. Тогда двое спасателей спасли другого подростка. Мальчик наглотался воды, ему оказали первую помощь.