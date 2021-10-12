В Отрадном пенсионер на Volkswagen сбил 62-летнего велосипедиста

Пожилого мужчину доставили в больницу.

11 октября около 8.15 на улице Тюменской в Отрадном Брянского района 60-летний водитель Volkswagen Caravelle сбил 62-летнего велосипедиста. Велосипедист ехал в попутном направлении по встречной полосе и в зоне нерегулируемого пешеходного перехода начал пересекать проезжую часть слева направо.

Его госпитализировали с ушибом мягких тканей головы. По факту ДТП полицейские проводят проверку.