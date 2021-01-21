В Почепском районе сгорел жилой дом ночью

21 января в 01:17 произошел пожар на улице Мира в деревне Папсуевка Почепского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

К месту вызова выехали две пожарные машины. По всей площади горел жилой дом (5х8).

В 02:04 пожар был локализован, а в 02:20 ликвидирован. К счастью, пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Ранее при пожаре жилого дома в Брасовском районе пострадал человек.