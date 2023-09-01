В поселке Добрунь в аварии пострадали люди

Люди пострадали в дорожно-транспортном происшествие в поселке Добрунь. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Утром 1 сентября в спасательное ведомство сообщили о ДТП в Брянском районе. В поселке Добрунь на федеральной трассе А-240 столкнулись грузовик и две легковушки. В аварии пострадали люди. Прибывшие спасатели деблокировали человека из разбитого автомобиля.