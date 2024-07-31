В реке Десне в Выгоничском районе утонул человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о происшествии на воде в Выгоничском районе. В реке Десне утонул человек. Обстоятельства гибели мужчины установят эксперты.