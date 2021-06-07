В Ржанице восемь часов тушили горящий дом

Пострадавших нет.

Крупный пожар произошел ночью 7 июня в поселке Ржаница Жуковского района.

В 0.35 в Центр управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС сообщили о пожаре на улице Первомайской. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что частный жилой дом горит по всей площади.

В 1.10 пожар локализовали, в 1.30 пожарные ликвидировали открытое горение. Полностью потушить пожар удалось в 8.40.

По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.