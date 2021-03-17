В Сельцо осудят пенсионерку за повторную продажу самогона

По информации прокуратуры города Сельцо, 67-летняя местная жительница обвиняется в повторной продаже самогона.

В январе 2021 года женщина в своем доме в Сельцо продала постороннему 450 грамм самогона. При этом ранее за аналогичное деяние она уже привлекалась к административной ответственности в виде штрафа в 30 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Сельцовский городской суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до 80 тыс. рублей штрафа либо год исправительных работ.