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В сентябре в Брянской области погибли трое грибников

2021, 04 октября 11:00 Происшествия
В сентябре в Брянской области погибли трое грибников
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Поиск еще троих продолжается.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» подвел итоги работы за сентябрь 2021 года. «В Брянской области только в сентябре мы искали 153 грибника по 113 заявкам», – сообщили в отряде.

Трое пропавших грибников найдены мертвыми. Поиск еще троих продолжается.

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