В школе № 9 в Брянске нашли труп рабочего
ЧП произошло в День города.
В средней общеобразовательной школе № 9 с углубленным изучением отдельных предметов имени Тютчева в Советском районе Брянска произошел смертельный случай.
17 сентября в подсобном помещении 57-летнего рабочего по обслуживанию здания обнаружили лежащим на полу в подсобном помещении без признаков жизни. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины.
Государственная инспекция труда в Брянской области приступила к расследованию несчастного случая. Для установления причины и обстоятельств смерти рабочего назначено заседание комиссии.
Читайте также
Новости регионов
Завершилась реконструкция пешеходного перехода в Смоленске
В Смоленске завершена реконструкция пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе улицы Ново-Ленинградская. Одноуровневый переход длиной 22 м и шириной 3 м оснастили автоматической светозвуковой сигнализацией, предупреждающей о приближении поезда. Для безопасности и удобства пешеходов уложен резинокордовый настил, заменивший старое железобетонное покрытие, обновлена система освещения, знаки и плакаты безопасности. Переход оборудован S-образными накопительными площадками. Перемещаясь
Российские семьи могут оформлять билеты в купе по льготному тарифу
В рамках исполнения постановления Правительства РФ № 875 от 09.06.2021 года, направленного на поддержку и развитие внутреннего туризма, российские семьи могут оформлять билеты в купе по льготному тарифу. Это дает им возможность чаще путешествовать поездами дальнего следования. Билеты по льготному тарифу семьи с одним или несколькими детьми смогут купить до конца 2021 года. Тариф рассчитывается
Железнодорожники обеспокоены ростом количества происшествий на железной дороге в Смоленской области с начала года
С начала года в Смоленском регионе Московской железной дороги нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта привели к росту числа происшествий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество случаев травмирования людей в зоне движения поездов выросло с 7 до 11. Основной причиной происшествий является нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта:
Спасатели приняли участие в ликвидации последствий ДТП в Смоленске
Около девяти часов утра 22 сентября произошло ДТП на перекрёстке улиц Гагарина и Николаева в Смоленске. О случившемся сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. Столкнулись два автомобиля “ВАЗ 2112” и “Газель”. На место вызова выехала автоцистерна ПСЧ 5 и четыре человека личного состава. Имеются пострадавшие.
Роуминга.net
Те смоляне, кто по личным или рабочим делам пересекает границу с Белоруссией, отмечают одно существенное неудобство, которое сопровождает их во время таких поездок, – дорогая сотовая связь. От платы за роуминг абонентов из России, путешествующих по братской Республике, никто не освобождает. Страдают от дорогой телефонной связи и смоляне – жители населённых пунктов, которые живут в
Как пройти к поликлинике?
В Смоленске продолжается подготовка к строительству поликлиники в микрорайоне Королёвка. Ход реализации проекта губернатор Алексей Островский обсудил на прошлой неделе со своим заместителем Полиной Хомайко, курирующей сферу здравоохранения. Решение вопроса с организацией медицинского обслуживания жителей микрорайона назрело уже давно. «Эта проблематика находится в фокусе моего особого внимания, поскольку сейчас здесь проживает около 60 тысяч человек.