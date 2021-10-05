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В школьных столовых Новозыбкова выявили массовые нарушения

2021, 05 октября 16:20 Происшествия
В школьных столовых Новозыбкова выявили массовые нарушения
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21 должностное лицо привлекли к административной ответственности.

Прокуратура и региональное управление Роспотребнадзора выявили массовые нарушения при организации питания детей в детсадах и школах Новозыбкова.

В столовых зафиксировали нарушения СанПиН: работники не соблюдают температурный режим хранения продуктов, допускают прием продуктов без маркировочных ярлыков и деклараций, ветеринарных свидетельств, не оставляют суточные пробы.

Также проверка выявила нарушения правил пожарной безопасности.

21 должностное лицо привлекли к административной ответственности. В настоящее все нарушения устранены.

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