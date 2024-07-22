18 спортзалов отремонтируют в школах Брянска в 2024 году. Об этом сообщили в горадминистрации.

В школах Брянска комплексно обновят 18 спортзалов в текущем году. Так, ремонт пройдёт и в школе №26. Работы здесь стартуют в конце лета, когда определится подрядчик.

Специалисты утеплят одну из стен зала снаружи, а изнутри обработают противогрибковым средством. Старый деревянный пол демонтируют, а вместо него зальют бетонную стяжку и постелют спортивный линолеум. Стены же закроют мягкими матами.