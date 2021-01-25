В Суражском районе осудили мужчину за поджог сена

Суд, с учетом признания подсудимым своей вины, явки с повинной и возмещения потерпевшему вреда, назначил два года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

Житель Рудни может получить уголовку за оскорбление полицейского Юный житель Рудни стал фигурантом уголовного дела за оскорбление полицейского, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. В дежурную часть доставили безработного местного жителя 1999 года рождения, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в помещении ЦРБ для прохождения медицинского освидетельствования, вел себя агрессивно и нецензурно выражался в адрес участкового уполномоченного полиции, оскорбив его в

В Смоленске ограничат движение на улице Лавочкина В областном центре на улице Лавочкина в районе дома 3 ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ по строительству фундамента под антенно-мачтовое сооружение будет ограничено движение транспортных средств с 25 января до 1 февраля в районе дома 3 по улице Лавочкина.

Четыре человека эвакуировали из пожара в Смоленске 24 января около семи часов вечера на улице Соболева в Смоленске произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Пожарные отправились на возгорание произошло в одной из квартир жилого двухэтажного дома. Из задымленного помещения звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам были выведены четыре человека. Одного из спасенных, с целью исключить отравление продуктами горения,

В Ярцеве и Смоленске нашли фальшивые купюры Поддельные денежные знаки выявлены при пересчете денежных средств в отделении по Смоленской области Главного управления Центрального Банка России по ЦФО, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Две поддельные денежные купюры номиналом 5 000 рублей выявлены при пересчете денежных средств в отделении по Смоленской области Главного управления Центрального Банка России по ЦФО. В банк купюры с

Водителям из Гагаринского и Руднянского районов грозит срок за пьяную езду На смоленских дорогах поймали двух пьяных автомобилистов, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. На 1-м километре автодороги «Астахово-Мишино» Гагаринского района сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Ford Focus. У водителя по внешним признакам наблюдалось состояние алкогольного опьянения. Установлено, что в апреле 2020 года водитель, житель деревни Старики Гагаринского района 1991 года рождения, привлекался к административной ответственности