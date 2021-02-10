В Суражском районе полицейские задержали подозреваемого в краже 30 тысяч

В полицию с заявлением о пропаже 30 тысяч рублей обратился 48-летний житель села Овчинец Суражского района, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Накануне у потерпевшего гостил приятель. Он хорошо ориентировался в доме и знал, где мужчина хранит сбережения, а также в каком месте оставляет ключ от входной двери.

Полицейские задержали подозреваемого в краже. Им оказался безработный 40-летний односельчанин потерпевшего. На допросе он сознался в совершении преступления.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража». Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.