В Суземке 70-летняя пенсионерка ушла из медучреждения и пропала
Пожилую женщину ищут с 25 октября.
В Суземке пропала 70-летняя Людмила Ивановна Никитенкова. 25 октября пенсионерка, нуждающаяся в медицинской помощи, ушла из медицинского учреждения в неизвестном направлении.
Приметы: рост 150 сантиметров, нормального телосложения, короткие седые волосы. Была одета в бордовую куртку, сине-красный халат, черные спортивные брюки, черные сапоги и черно-зеленый платок.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Людмилы Никитенковой, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.