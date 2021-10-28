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В Суземке 70-летняя пенсионерка ушла из медучреждения и пропала

2021, 28 октября 11:30 Происшествия
В Суземке 70-летняя пенсионерка ушла из медучреждения и пропала
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Пожилую женщину ищут с 25 октября.

В Суземке пропала 70-летняя Людмила Ивановна Никитенкова. 25 октября пенсионерка, нуждающаяся в медицинской помощи, ушла из медицинского учреждения в неизвестном направлении.

Приметы: рост 150 сантиметров, нормального телосложения, короткие седые волосы. Была одета в бордовую куртку, сине-красный халат, черные спортивные брюки, черные сапоги и черно-зеленый платок.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Людмилы Никитенковой, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.

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