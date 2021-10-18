В Трубчевске мать убила новорожденного ребенка

Тело младенца нашли закопанным в полиэтиленовом пакете.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка в Трубчевске.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, в конце сентября женщина самостоятельно родила ребенка у себя дома. Тело новорожденного обнаружили закопанным в землю во дворе в полиэтиленовом пакете.

Следователи совместно со следователями-криминалистами следственного управления и экспертами-криминалистами ОВД осмотрели место происшествия. Назначен комплекс судебно-медицинских и криминалистических экспертиз, которые позволят установить причины и обстоятельства случившегося.