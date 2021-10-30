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В Трубчевске потушили купол планетария

2021, 30 октября 19:23 Происшествия
В Трубчевске потушили купол планетария
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Пожар произошел утром 30 октября.

30 октября около 10.30 произошел пожар в Трубчевском музее и планетарии по улице Ленина. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что дым идет из-под купола планетария.

В 11.04 пожар локализовали, в 11.10 пожарные ликвидировали открытое горение.

По данным регионального ГУ МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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