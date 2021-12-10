В Унечском районе водитель врезался в дерево

Ранее мужчину 28 раз привлекали к ответственности за превышение скорости.

На 5 километре автодороги «Унеча-Мглин» в Унечском районе произошла авария. По информации Госавтоинспекции Брянской области, 24-летний водитель Volvo не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Мужчину с переломом бедра доставили в больницу.

Выяснилось, что водитель уже 32 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В том числе 28 — за превышение скорости.