Город32

В вагоне-бытовке в Карачевском районе нашли 16 килограммов марихуаны

2021, 27 октября 11:00 Происшествия
В вагоне-бытовке в Карачевском районе нашли 16 килограммов марихуаны
Источник фото

Наркотики хранил 43-летний местный житель.

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России и Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Брянской области во время совместных оперативных мероприятий обнаружили в вагоне-бытовке в Карачевском районе 16,3 килограмма марихуаны.

Наркотики принадлежали 43-летнему местному жителю, ранее задержанному за хранение марихуаны. По версии следствия, он планировал сбывать марихуану на территории региона.

Возбуждено уголовное дело. До суда житель Карачевского района будет находиться под стражей. Ему грозит от 10 до 20 лет заключения.

Читайте также
В Брянске директора лицея № 27 Афонина осудят за мошенничество на 3,7 миллиона
27 октября 10:30
В Брянске директора лицея № 27 Афонина осудят за мошенничество на 3,7 миллиона
Дело брянского адвоката Тамары Мельниковой направили в суд
26 октября 08:30
Дело брянского адвоката Тамары Мельниковой направили в суд
29-летний брянец погиб при взрыве гранаты в квартире многоэтажки
24 октября 17:30
29-летний брянец погиб при взрыве гранаты в квартире многоэтажки
По факту стрельбы в участкового в Белых Берегах возбудили уголовное дело
21 октября 12:30
По факту стрельбы в участкового в Белых Берегах возбудили уголовное дело

Новости регионов

27.10.2021 13:18
Отдых для ветеранов
Губернатор Алексей Островский пообщался в формате видеоконференцсвязи с ветеранами, которые отдохнули за счёт средств регионального бюджета с 12-го по 25 октября  в социально-оздоровительном центре «Голоевка» в Рославльском районе. «Инициатива этого разговора исходила от них самих, поэтому, конечно, я с радостью и чувством глубокой признательности откликнулся на поступившее предложение», – рассказал глава региона. Профильная смена «Мои
27.10.2021 13:17
Ответить за 15 минут
Губернатор Алексей Островский принял участие во Всероссийской переписи населения.  «Исходя из того, что в этом году впервые предложен электронный формат её проведения, решил им воспользоваться и заполнил переписной лист на портале Госуслуг. В общей сложности этот процесс занял у меня не более 15 минут. Быстро и удобно с точки зрения экономии времени! А главное, безопасно»,
27.10.2021 13:16
Противостояние коронавирусу
Как медучреждения региона работают в условиях новой волны пандемии? В Смоленске под председательством губернатора Алексея Островского в формате видеоконференцсвязи прошло рабочее совещание с главврачами смоленских стационаров, где проходят лечение пациенты с COVID-19.  Его цель – выработка превентивных мер, чтобы минимизировать риск по заполнению коечного фонда, обеспечению кислородом, а также оптимизировать процессы, связанные с маршрутизацией COVID-пациентов
27.10.2021 13:13
Инсульт: легче предупредить, чем лечить!
29 октября во всем мире отмечают день борьбы с инсультом. Еще не так давно этот диагноз был прочно связан со старостью. На сегодняшний день инсульт лидирует в скорбном списке «помолодевших». В наше время подавляющее большинство населения не понимает причин возникновения инсульта, его симптомов и не знает мер профилактики. Неотложное состояние Инсульт – это состояние, развивающееся

Актуальные темы

Общество
Брянскую область закроют на недельный карантин
Экономика
Брянские системоообразующие предприятия продолжат работу во время локдауна
Общество
В Брянске сотрудник скорой с коронавирусом 100 раз пытался вызвать врача
Происшествия
В брянских «Пятерочках» нашли африканскую чуму свиней
Общество
С 15 ноября в Брянской области введут новые ковидные ограничения

Новости партнёров

Особенности рекламирования продажи товаров дистанционным способом.
Особенности рекламирования продажи товаров дистанционным способом.

В адрес Брянского УФАС России поступил вопрос о том какие существуют требования к рекламе товаров, которые продаются дистанционным способом. Какие существуют особенности рекламирования товаром при дистанционном способе их продажи, а также что относится к дистанционным продажам ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Новикова Наталья Александровна.

«Ростелеком» завершил реализацию одного из крупнейших проектов национальной программы «Цифровая экономика» в Брянской области
«Ростелеком» завершил реализацию одного из крупнейших проектов национальной программы «Цифровая экономика» в Брянской области

«Ростелеком» в Брянской области выполнил основной государственный контракт по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Работы проводились в течение трех лет. Только в текущем году к Сети подключили 346 социально значимых объектов (СЗО[1]) в 23 районах Брянщины. Для этого специалисты цифрового провайдера проложили около 450 километров волоконно-оптических линий связи.

Погрузка на железной дороге в Брянской области составила 1,55 млн тонн в январе-сентябре
Погрузка на железной дороге в Брянской области составила 1,55 млн тонн в январе-сентябре

По оперативной информации, в январе-сентябре 2021 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Брянской области составила 1,55 млн тонн, что на 17,5% ниже показателей за аналогичный период прошлого года.

Игорь Маковский: Наша цель – обеспечить достойный уровень оплаты труда и социальных гарантий для всех сотрудников
Игорь Маковский: Наша цель – обеспечить достойный уровень оплаты труда и социальных гарантий для всех сотрудников

Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» провел заседание комиссии, в рамках которого состоялись переговоры с представителями профсоюзных организаций по вопросам разработки и заключения Коллективного договора.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».