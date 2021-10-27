В вагоне-бытовке в Карачевском районе нашли 16 килограммов марихуаны
Наркотики хранил 43-летний местный житель.
Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России и Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Брянской области во время совместных оперативных мероприятий обнаружили в вагоне-бытовке в Карачевском районе 16,3 килограмма марихуаны.
Наркотики принадлежали 43-летнему местному жителю, ранее задержанному за хранение марихуаны. По версии следствия, он планировал сбывать марихуану на территории региона.
Возбуждено уголовное дело. До суда житель Карачевского района будет находиться под стражей. Ему грозит от 10 до 20 лет заключения.
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