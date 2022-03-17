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В Выгоничском районе под лёд провалилась «Нива»

2022, 17 марта 13:42 Происшествия
В Выгоничском районе под лёд провалилась «Нива»
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Рыбаку помогли неравнодушные брянцы.

«Нива» провалилась под лёд в Выгоничском районе и у нее отказал задний мост. Помощи попросил рыбак, застрявший в водоёме. О происшествии рассказали в группе «Взаимопомощь на дорогах Брянск и область».

На выручку рыбаку пришли неравнодушные жители. Застрявшую «Ниву» вызволили из плена. Рыбак поблагодарил подписчиков за помощь.

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