В Выгоничском районе под лёд провалилась «Нива»

Рыбаку помогли неравнодушные брянцы.

«Нива» провалилась под лёд в Выгоничском районе и у нее отказал задний мост. Помощи попросил рыбак, застрявший в водоёме. О происшествии рассказали в группе «Взаимопомощь на дорогах Брянск и область».

На выручку рыбаку пришли неравнодушные жители. Застрявшую «Ниву» вызволили из плена. Рыбак поблагодарил подписчиков за помощь.