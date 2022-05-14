В Жуковке загорелся торговый центр (ВИДЕО)

Возгорание тушат с начала четвертого дня.

14 мая около 15.15 загорелся торговый центр по улице Ленина в Жуковке.

Пожарные семи отделений оперативно прибыли на место и приступили к тушению. Пока, по данным регионального ГУ МЧС, крупный пожар ликвидировать не удалось. Дорогу у торгового центра перекрыли.

Очевидцы опубликовали в соцсетях фото и видео с места ЧП. Пожар в торговом центре они назвали катастрофой.