Велосипедист погиб в аварии в Севском районе (ВИДЕО)
62-летний велосипедист погиб под колёсами иномарки в Севском районе. О происшествии рассказали в региональном ГИБДД.
Авария произошла на улице Мира в селе Юрасов Хутор Севского района. 25-летний водитель на BYD F3 сбил 62-летнего велосипедиста. Тот ехал по центру дороги в попутном направлении. Велосипедист умер на месте.
Инспекторы выяснили, что на машине установлены разные шины. Полиция проводит проверку по факту аварии.
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