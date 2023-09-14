Велосипедист попал в больницу после ДТП в Брянске

28-летним велосипедист повредил голову и попал в больницу после столкновения с легковушкой в Брянске. О происшествии рассказали в городском отделе ГИБДД.

Авария произошла по улице 3-го Разина в Брянске. 35-летняя женщина за рулем автомобиля «Лада Веста» столкнулась с 28-летним велосипедистом. Мужчина выехал на полосу встречного движения. Потерпевшего с сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки отвезли в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.