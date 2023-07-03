Велосипедиста сбил грузовик на брянской трассе

Велосипедист попал в больницу после столкновения с грузовиком на трассе в Брянском райлен. О происшествии сообщили в Госавтоинспекции.

Авария произошла на 11 км автодороги «Брянск-Дятьково-граница с Калужской областью» в Брянском районе. 44-летний водитель за рулём грузовика Iveco сбил 46-летнего велосипедиста. Двухколёсный транспорт ехал по краю проезжей части и резко начал поворачивать налево.

Пострадавшего велосипедиста отвезли в больницу.