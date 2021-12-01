Ветер повалил в Брянске 18 деревьев и крупных веток

В областном центре устраняют последствия непогоды.

В Брянске оперативные службы устраняют последствия непогоды. 30 ноября на Брянск и районы области обрушился сильный ветер – порывы достигали 15-20 метров в секунду. Как сообщает городская администрация, жертв удалось избежать.

К 17.00 30 ноября в Брянске зафиксировали 18 случаев падения деревьев и крупных ветвей. В двух случаях пострадали автомобили: один в Бежицком, один в Володарском районе.

На места происшествий выезжали оперативные службы. Дорожники распиливали упавшие деревья, освобождая пути проезда и прохода. Часть порубочных остатков уже вывезли, часть уберут в течение дня.

Также произошли обрывы электропроводов и контактной сети в Советском, Бежицком и Володарском районах. Большая часть работ по восстановлению электроснабжения завершена.