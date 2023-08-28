Виновник смертельного ДТП на брянской трассе проведет шесть лет в колонии

Водитель совершивший смертельное ДТП под действием наркотиков проведет шесть лет в колонии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Севского района рассмотрел уголовное дело о смертельном ДТП. На скамье подсудимых оказался 36-летний житель Брянска.

1 апреля 2023 года мужчина сел за руль Kia Sportage в состоянии наркотического опьянения. На трассе водитель уснул за рулем. Иномарка врезалась в «ВАЗ-21074». 67-летняя пассажирка отечественной легковушки от полученных травм умерла.

Суд приговорил виновного к шести годам в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.