Свыше 70 брянских студенток получили пособие по беременности и родам

2026, 03 сентября 14:25

Свыше 70 брянских студенток получили пособие по беременности и родам за год. Об этом сообщили в региональном отделении социального фонда России.

Пособие по беременности и родам могут получить студентки и аспирантки, которые учатся очно на бюджете или платно. За год в Брянской области этим правом воспользовались более 70 девушек. Общая сумма выплат превысила шесть миллионов рублей.

Пособие составляет 100 % от регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. В 2026 году в Брянской области это 18 992 рубля.

Студентки при стандартном декретном отпуске в 140 дней могут получить 88 629 рублей, при осложнённых родах (156 дней) — 98 758 рублей, а при многоплодной беременности (194 дня) — 122 814 рублей.

Для оформления выплаты потребуется заявление, справка из медорганизации о беременности, справка из вуза об обучении и о сроке отпуска по беременности и родам.