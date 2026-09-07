Работники нефтяной промышленности Брянщины получили награды

2026, 07 сентября 08:21

Работники нефтяной промышленности Брянщины получили награды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В минувшую пятницу в Брянской области прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Представителей и ветеранов отрасли поздравили врио губернатора региона Егор Ковальчук, председатель облдумы Валентин Суббот, главный федеральный инспектор Андрей Дьячук, депутаты Государственной Думы Александр Богомаз и Николай Щеглов.

Брянский филиал «Транснефть — Дружбы» — это западные ворота, открывающие российской нефти путь на экспорт, а также единственная площадка, где производят уникальную теплотехническую продукцию под маркой «Транснефть». На предприятии рабоатет 19 нефтеперекачивающих, 15 нефтепродуктоперекачивающих станций и резервуарный парк вместимостью в миллионы кубометров.

«Транснефть-Дружба» — не просто крупный налогоплательщик и надежный партнер. Это предприятие, с которым связаны судьбы тысяч семей в нашей области. Здесь трудятся более 2,5 тыс. жителей региона, обеспечивая энергетическую и экономическую безопасность страны и Брянской области. Особо отмечу оперативность и мужество сотрудников при устранении последствий нештатных ситуаций» , – подчеркнул Егор Ковальчук.

За многолетний труд и вклад в развитие топливно энергетического комплекса лучшие работники нефтяной промышленности получили государственные награды. Ветеранам отрасли вручили цветы и подарки.