2026, 31 марта 18:09

Виновника смертельного ДТП брянский суд отправил на работу. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о смертельной аварии. На скамье подсудимых оказался 23-летний житель Карачевского района.

В ноябре 2025 года фигурант за рулём Hyundai Solaris на улице Федюнинского в Карачеве сбил пешехода. Мужчина шёл по краю проезжей части в попутном направлении пешехода. Потерпевший умер на месте.

Суд приговорил виновного к полутора годам принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства, а также лишил водительского удостоверения на один год и шесть месяцев. В законную силу приговор не вступил.