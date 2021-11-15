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Владельца «Гостиного дома» в Брянске оштрафовали за невыплату зарплаты горничной

2021, 15 ноября 13:40 Происшествия
Владельца «Гостиного дома» в Брянске оштрафовали за невыплату зарплаты горничной
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Размер задолженности составил 23 тысячи рублей.

В Брянске перед судом предстал индивидуальный предприниматель – владелец гостинично-развлекательного комплекса «Гостиный дом». Его признали виновным в невыплате зарплаты.

Как сообщает региональная прокуратура, с февраля 2020 года по апрель 2021 года бизнесмен задолжал горничной порядка 23 тысяч рублей. Нарушение в ходе проверки выявила прокуратура.

Суд обязал предпринимателя выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей. Долг по зарплате он погасил до возбуждения уголовного дела.

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