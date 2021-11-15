Владельца «Гостиного дома» в Брянске оштрафовали за невыплату зарплаты горничной

Размер задолженности составил 23 тысячи рублей.

В Брянске перед судом предстал индивидуальный предприниматель – владелец гостинично-развлекательного комплекса «Гостиный дом». Его признали виновным в невыплате зарплаты.

Как сообщает региональная прокуратура, с февраля 2020 года по апрель 2021 года бизнесмен задолжал горничной порядка 23 тысяч рублей. Нарушение в ходе проверки выявила прокуратура.

Суд обязал предпринимателя выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей. Долг по зарплате он погасил до возбуждения уголовного дела.