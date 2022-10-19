Владельцам уничтоженного обстрелом Белой Березки имущества выплатят компенсации

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Телеграм-канале пообещал выплатить компенсации за уничтоженное и поврежденное при обстреле приграничного поселка Белая Березка в Трубчевском районе после того, как размеры ущерба оценит специальная комиссия.

Поселок был обстрелян накануне вечером. Попадания вызвали пожары в частных домовладениях.

Губернатор сообщил о пожарах в двух домах. Один из них оказался уничтожен огнем полностью, второй получил повреждения по всей площади. Огонь уничтожил также хозяйственную постройку.

Жители поселка пересидели обстрел в подвалах. В брянских пабликах сообщается, что зарево пожаров было видно в соседних селах.

Ранее в паблике Суземки был опубликован ролик со звуками перестрелки.