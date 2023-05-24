Владелицу турагенства из Брянска обвиняют в растрате 158 тысяч рублей клиентов. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Уголовное дело о присвоении крупной денежной суммы расследовали стражи порядка Брянска. По версии следствия, в начале 2022 года 70-летняя владелица туристического агентства получила от семьи из четырех человек 158 тысяч рублей за путёвку. Но заграничный тур женщина не организовала и забрала деньги себе.

Фигурантке предъявили обвинение в растрате.