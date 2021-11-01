Водитель фуры уснул и протаранил Ford под Жуковкой

Водителя легковой иномарки доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Уснувший водитель фуры спровоцировал аварию в Жуковском районе. ДТП произошло 31 октября около 4.55 на 173-м километре дороги Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Белоруссия.

Как сообщает областная ГИБДД, 38-летний водитель Volvo с полуприцепом, двигаясь со стороны Брянска в сторону Смоленска, уснул за рулем. Неуправляемый большегруз выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с Ford Focus, после чего съехал в кювет.

53-летнего водителя Ford Focus госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, пневмотораксом с левой стороны и переломом грудных позвонков.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.