Водитель грузовика врезался в дерево в Жуковском районе

У пострадавшего тяжелые травмы.

Один человек пострадал в результате аварии, которая произошла 23 ноября около 14.50 на 159-м километре дороги Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Белоруссия в Жуковском районе.

По информации областной ГИБДД, 39-летний водитель Shacman двигаясь в сторону Смоленска, не справился с управлением. Грузовик вылетел в кювет, а затем врезался в дерево.

Водителя госпитализировали с сочетанной травмой, подвывихом пятого шейного позвонка и ушибленными ранами левой кисти и колена.