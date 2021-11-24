Водитель грузовика врезался в дерево в Жуковском районе
У пострадавшего тяжелые травмы.
Один человек пострадал в результате аварии, которая произошла 23 ноября около 14.50 на 159-м километре дороги Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Белоруссия в Жуковском районе.
По информации областной ГИБДД, 39-летний водитель Shacman двигаясь в сторону Смоленска, не справился с управлением. Грузовик вылетел в кювет, а затем врезался в дерево.
Водителя госпитализировали с сочетанной травмой, подвывихом пятого шейного позвонка и ушибленными ранами левой кисти и колена.
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