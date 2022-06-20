Водитель и пассажир пострадали в ДТП в Фокино

Автомобилист сел за руль без прав и отказался от освидетельствования.

Водитель и пассажир пострадал в аварии на улице Фокина в Фокино.

По информации ГИБДД, 27-летний автомобилист на «ВАЗ-2110» не справился с управлением. Машина врезалась в столб и перевернулась.

22-летний пассажир ушиб шейный отдел позвоночника и получил сотрясение головного мозга. Водитель – сломал ключицу и также травмировал голову.

Полицейские выяснили, что у автомобилиста нет прав. От освидетельствования на состояние опьянения он отказался. На водителя составили два протокола.