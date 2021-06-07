Водитель «Калины» вылетел с дороги под Климово

Машина врезалась в деревья.

Один человек ранен в результате ДТП в Климовском районе. Авария произошла 5 июня около 11.00 на 39-м километре дороги Смотрова Буда – Великая Топаль – Климово, сообщает областная ГИБДД.

36-летний водитель «Лады Калины» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и врезалась в деревья.

Автомобилиста госпитализировали с открытым оскольчатым переломом обеих костей левей голени со смещением.