Водитель «КамАЗа» тяжело ранен в ДТП с трактором под Климово

Как сообщает областная ГИБДД, 46-летний водитель «КамАЗ-55102, двигаясь в сторону Климово от села Чуровичи, не учел дистанцию и врезался в попутный трактор Axion с полуприцепом под управлением 26-летнего водителя.

Водитель «КамАЗа» получил тяжелые травмы в результате ДТП с трактором в Климовском районе. Авария произошла 26 сентября около 10.00 на 6-м километре дороги Климово – Чуровичи – граница Украиной.

Глава поселения спас женщину из огня под Смоленском Днем 26 сентября на станции Владимирский Тупик в Холм-Жирковском районе произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Хозяйка летнего дома занималась делами на приусадебном участке и ничего не предвещало беды. Когда она около двенадцати часов дня зашла в дом, то почувствовала едкий запах гари и сразу же отправилась на

Смолян ожидает потепление 27 сентября 27 сентября в Смоленске и области будет облачно, но с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер подует северный 7-12 м/с. О погоде в воскресенье 27 сентября рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Температура воздуха по области ночью +3°C…+8°C, днем +9°C…+14°C. В Смоленске ночью +5°C…+7°C, а днем воздух прогреется до +12°C…+14°C. Атмосферное давление

На нескольких улицах Смоленска ограничат движение транспорта В понедельник, 27 сентября, в Ленинском районе Смоленска ограничат движение на трёх улицах. Движение ограничат на следующих улицах: по 2-му Краснофлотскому переулку (от улицы 2-я Парковая до улицы 1-я Парковая), по улице 2-я Парковая (в районе дома 23), по улице 1-я Парковая (в районе дома 24). Временные ограничения связаны с проведением работ на подземных коммуникациях.

В Сафонове загорелась пилорама Около двух часов ночи 25 сентября на улице Октябрьская в Сафонове произошел пожар. О случившемся сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. На место возгорания выехали автоцистерны ПСЧ № 14 и пять человек личного состава. Прибывшие огнеборцы установили, что огонь охватил подсобное помещение. Погибших и пострадавших нет в результате пожара нет. Причина и

Цветы возложили к Вечному огню в Смоленске В Смоленске к Вечному огню возложили цветы в честь 78-й годовщины освобождения Смоленска от фашистских захватчиков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра. В церемонии возложения в Сквере памяти героев приняли участие глава города Смоленска Андрей Борисов и председатель Смоленского городского Совета Виктория Макарова, После минуты молчания в честь памяти о павших воинах к