Водитель легковушки врезался в «УРАЛ» на брянской трассе

56-летний водитель легковушки повредил голову и позвоночник, врезавшись в «УРАЛ» на трассе в Карачевском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 86 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» в Карачевском районе. 56-летний водитель на «Лада Ларгус» врезался в стоящий грузовик «УРАЛ» с полуприцепом.

Автомобилист с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом шейного отдела позвоночника попал в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.