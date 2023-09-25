Водитель легковушки врезался в «УРАЛ» на брянской трассе
56-летний водитель легковушки повредил голову и позвоночник, врезавшись в «УРАЛ» на трассе в Карачевском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла на 86 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» в Карачевском районе. 56-летний водитель на «Лада Ларгус» врезался в стоящий грузовик «УРАЛ» с полуприцепом.
Автомобилист с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом шейного отдела позвоночника попал в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.
Читайте также
Новости регионов
На вокзале Смоленска открылась выставка к 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
22 сентября, накануне 80-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, на железнодорожном вокзале Смоленска открылась выставка, посвященная подвигу железнодорожников в годы Великой Отечественной войны. В экспозиции, размещенной в зале ожидания, представлены научно-популярная историческая литература, архивные материалы и фотографии работников Смоленского и Вяземского узлов, которые не только обеспечивали бесперебойную работу магистрали в суровые годы войны, но и
Смоленским школьникам напомнили о правилах безопасности на железной дороге
Сегодня для учащихся 3-х классов средней школы № 5 города Смоленска железнодорожники провели урок безопасности в рамках профилактической акции «Уступи дорогу поездам!», которая проводится на Московской железной дороге с 1 по 30 сентября. Ребятам в игровой форме рассказали, где и как переходить пути, напомнили правила безопасного поведения на объектах инфраструктуры, познакомили с основными железнодорожными профессиями,