Водитель Mitsubishi сбил 19-летнюю девушку в Брянске

Автомобилист выезжал со двора.

19-летняя девушка пострадала в результате ДТП в Советском районе Брянска. 5 сентября около 21.00 у дома № 6 по улице Войстроченко ее сбил 48-летний водитель Mitsubishi.

Как сообщает городской ОГИБДД, автомобилист выезжал с дворовой территории с левым поворотом на улицу Горбатова. Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Медики диагностировали у нее ушиб левого плечевого и правого коленного суставов, ушибы и ссадины лба.

По результатам медицинского освидетельствования в момент ДТП водитель был трезв.