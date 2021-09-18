Водитель Nissan X-Trail сбил неизвестного пешехода под Брянском

У пострадавшего тяжелые травмы.

Неизвестный пешеход получил тяжелые травмы в результате ДТП, которое произошло 17 сентября около 2.30 на 132-м километре дороги Орел – Смоленск в Брянском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 47-летний водитель Nissan X-Trail, двигаясь в сторону Смоленска, сбил мужчину, который шел по краю дороги в попутном направлении. Его личность пока установить не удалось.

Пешехода госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени и переломом затылочной кости.

После проверки водителя с помощью системы «Паутина» на него составили два административных материала за неиспользование ремней безопасности.