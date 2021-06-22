Женщина на Nissan X-Trail сбила ребенка на перекрестке в Брянске

Мальчик переходил дорогу.

Девятилетний мальчик пострадал в результате ДТП в Володарском районе Брянска.

21 июня около 8.35 у дома № 23 по улице 2-я Мичурина ребенка, переходившего дорогу по нерегулируемому перекрестку с велосипедом в руках, сбила 59-летняя водитель Nissan X-Trail, сообщает областная ГИБДД.

Медики диагностировали у мальчика ушиб и ссадины правого голеностопного сустава и стопы – его отпустили с назначением лечения.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.