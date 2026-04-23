Водитель питбайка попал в аварию в Дятьково. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Вечером 21 апреля в городе Дятьково произошла авария. 27-летний мужчина за рулём питбайка ОХО Lite задел бордюр. Техника опрокинулась. Водитель получил травмы. После оказания помощи врачи отпустили его домой с назначением лечения.
Инспекторы выяснили, что водитель не имеет права управления транспортным средством. Ехал на мотоцикле он без специальной защитной экипировки и мотошлема. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.
На нарушителя стражи порядка составили два административных протокола.