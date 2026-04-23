2026, 23 апреля 09:10
Водитель питбайка попал в аварию в Дятьково
Водитель питбайка попал в аварию в Дятьково. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

 

Вечером 21 апреля в городе Дятьково произошла авария. 27-летний мужчина за рулём питбайка ОХО Lite задел бордюр. Техника опрокинулась. Водитель получил травмы. После оказания помощи врачи отпустили его домой с назначением лечения.

Инспекторы выяснили, что водитель не имеет права управления транспортным средством. Ехал на мотоцикле он без специальной защитной экипировки и мотошлема. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.

На нарушителя стражи порядка составили два административных протокола. 

