Дорогу-дублёр улицы Карачижской строят по нацпроекту в Брянске

2026, 02 июня 11:00

Дорогу-дублёр улицы Карачижской строят по нацпроекту в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Советском районе Брянска идёт строительство дороги-дублёра улицы Карачижской. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» возводит 3,2 километра магистрали. Дорога позволит автомобилистам от Телецентра спуститься к мосту через Десну в Фокинский район, а по проспекту Героев проехать в Бежицкий и Володарский районы.

Протяженность новой автодороги составит 3,2 км. По ней автомобилисты, минуя центр города, смогут от Телецентра спуститься к мосту через Десну в Фокинский район, по проспекту Героев проехать в Бежицкий и Володарский районы.

Строительство проходит по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Оно обойдётся в 2,9 млрд рублей. Завершить работы планируют в 2028 году.