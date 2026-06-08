Брянские каратисты привезли три медали из Курска

2026, 08 июня 17:30

Брянские каратисты привезли три медали из Курска. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В субботу, 6 июня, в Курске прошёл межрегиональный турнир по каратэ «Курская дуга». За медали боролись почти 250 спортсменов из семи регионов Центрального федерального округа.

На пьедестал почёта поднялись воспитанники спортивной школы «Олимп» города Брянска. В возрастной категории 12-13 лет первое место занял Андрей Сыпченко. Среди участников 10-11 лет бронзовыми призёрами стали Алексей Возиков и Тимур Павлючков.