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Брянские каратисты привезли три медали из Курска

2026, 08 июня 17:30
Брянские каратисты привезли три медали из Курска
Источник фото

Брянские каратисты привезли три медали из Курска. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

В субботу, 6 июня, в Курске прошёл межрегиональный турнир по каратэ «Курская дуга». За медали боролись почти 250 спортсменов из семи регионов Центрального федерального округа.

На пьедестал почёта поднялись воспитанники спортивной школы  «Олимп» города Брянска. В возрастной категории 12-13 лет первое место занял Андрей Сыпченко. Среди участников 10-11 лет бронзовыми призёрами стали Алексей Возиков и Тимур Павлючков.

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